“Cijfers betonstop kloppen echt niet”

Brussel -

“De cijfers waarop de betonstop van minister Joke Schauvliege (CD&V) gebaseerd zijn, zijn achterhaald. Ook de administratie is het daar nu over eens”, zegt Vlaams parlementslid Lydia Peeters (Open Vld). “In het plan van de betonstop gaan ze ervan uit dat er vandaag elke dag 6 hectare aan ruimte wordt ingenomen, dat is eerder 4 à 5 hectare.”