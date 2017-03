“In Hasselt mis ik die heerlijke zeelucht”

Hasselt -

Bettina Proesmans was 21 toen ze op vakantie in Mallorca werd aangesproken door de Duitse jongen die haar hotel aan het schilderen was. Ze had er geen idee van dat Rolf haar man zou worden, laat staan dat ze dertig jaar later samen onder de vlag Seetel Hotels een resem hotels en vakantieverblijven zouden runnen op het Duitse eiland Usedom. “Nu wil ik nergens anders meer naartoe. Zo verliefd ben ik op dit eiland”, zegt ze.