Blues Peer voegt twee toppers toe aan affiche

Peer - Jools Holland en The Magpie Salute vervoegen ZZ TOP op de affiche van Blues Peer. Dat maakte het festival woensdag bekend. In de komende weken worden nog meer bands aangekondigd.

Jools Holland & His Rhythm & Blues Orchestra stonden bijna tien jaar geleden al eens op het podium van Blues Peer. “Deze knappe componist, pianist, bandleider en bekende Engelse TV-personaliteit wordt dit jaar voor een exclusief zomerconcert overgevlogen uit het Verenigd Koninkrijk”, aldus de organisatie. “Samen met grootheden als Gilson Lavis, Ruby Turner, Louise Marshall & Beth Rowley zal hij op zondag met 21 muzikanten het podium vullen.”

Ook The Magpie Salute zakt af naar Peer voor een exclusief concert in ons land. “Deze zeer recente topband brengt gitarist Rich Robinson, medeoprichter van The Black Crowes met twee andere sleutelfiguren van The Crowes, gitarist Marc Ford en bassist Sven Pipien, samen”, luidt het. “Voeg aan dit drietal nog de alom bekende drummer Joe Magistro, de getalenteerde gitarist Nico Bereciartua, leadzanger John Hogg, voormalig zingend bandlid van The Crowes Charity White en als backings Adrien Reju en Katrine Ottosen toe en een superband is geboren.”

Blues Peer vindt van 14 tot en met 16 juli plaats. Meer info en tickets: www.bluesfestival.be.