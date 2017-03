“Achterlijke asocialen” trappen agent in gezicht

Hechtel-Eksel - Een 52-jarige vader en zijn zoon van 23 uit Hechtel-Eksel hebben zich woensdag in Hasselt moeten verantwoorden voor een zwaar geval van agressie tegenover agenten. Op 9 oktober 2016 ziet een politiepatrouille het duo in hun Opel Corsa met defecte remlichten, foutieve nummerplaat en kapot achterlicht zwalpen over de weg.

In hun auto hangt een sterke alcoholgeur, maar de twee lopen weg als de agenten het ademtoestel bovenhalen. Uiteindelijk weten ze de vader vast te grijpen waarna de zoon tussenkomt die tracht de greep op zijn vader weg te nemen. De agenten werken de zoon tegen de grond en boeien hem waarop de vader een agent in het gezicht trapt.

De zoon weet zelfs even geboeid te vluchten. “Grappig,” oordeelt de vader. Advocaat Erik Schellingen, die het opnam voor de agenten, kon er minder mee lachen. “Mijn cliënt was bijna buiten westen en was twee maanden werkonbekwaam. Ik vraag een schadevergoeding van 1.500 euro voor hem en 250 euro voor zijn collega.”

De procureur hield zich niet in om het gedrag van vader en zoon te beschrijven. “Hoe je zo asociaal en achterlijk zijn? Jullie zijn onnozelaars die in een hol in het bos thuis horen. De appel of liever rotte appel valt ook niet ver van de boom toen de zoon zijn vader kwam helpen. Fijn dat er nog zo’n familiegeest bestaat. Voor de vader vorder ik 1 jaar cel en 6 maanden voor de zoon.” De twee hebben samen al ruim 20 veroordelingen door de politierechter op hun palmares staan. “Door een domme reactie is de boel geëscaleerd,” sprak de verdediging. Vonnis op 3 mei.