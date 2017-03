Kris Jenner dumpt haar jongere vriend

Kris Jenner zou volgens RadarOnline een einde gemaakt hebben aan haar relatie met haar 25 jaar jongere vriend Corey Gamble. Ze waren ongeveer twee jaar een stelletje, maar Jenner zou de relatie beëindigd hebben om zich meer op haar tv-carrière en familie te focussen.

Kris Jenner heeft als manager meer dan de handen vol met het runnen van haar familie en hun realityreeks 'Keeping Up With The Kardashians' en zou daarom haar vriend Corey Gamble aan de kant geschoven hebben.

"Ze vertelde dat de relatie op een zijspoor aan het raken was en dat ze haar familie op de eerste plaats wil zetten", vertelt een bron daarover aan RadarOnline. "Nu de kijkcijfers van hun show dalen, wil ze er alles aan doen zodat ze niet van het scherm verdwijnen."

De 61-jarige Jenner begon in 2014 met de 36-jarige Gamble te daten na haar echtscheiding van Caitlyn Jenner. "Iedereen in haar omgeving denkt dat Corey toch maar een rebound was na de breuk met Caitlyn", klinkt het verder nog.