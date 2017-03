Zo bereidt George Clooney zich voor op het vaderschap

Deze zomer verwachten George Clooney (55) en zijn vrouw Amal (39) een tweeling. Het is de eerste keer dat de acteur kinderen op de wereld zal verwelkomen en daar komt toch een en ander bij kijken. In een interview heeft hij in elk geval aangegeven dat hij zich als toekomstige papa al in één iets bekwaam heeft gemaakt.

Naar aanleiding van zijn nieuwste film 'Suburbicon' gaf George Clooney een interview en natuurlijk werd er daarin gepeild naar zijn nakende vaderschap. Op 55-jarige leeftijd wordt hij voor het eerst papa en dat meteen van een tweeling. Toch kan hij naar eigen zeggen voorlopig weinig doen. "Met Amal gaat alles fantastisch. Ik heb momenteel niets omhanden. Er is niets dat ik kan doen om te helpen, tenzij thee voor haar maken en dergelijke zaken."

Toch is de acteur er van overtuigd dat hij die twee baby's zal aankunnen. Hij heeft zelfs een speciale techniek aangeleerd voor als ze eenmaal ter wereld zijn gekomen. "Ik weet al hoe ik ze in dekentjes moet wikkelen. Ik weet wat me te wachten staat", klinkt het.

Zijn tegenspeelster Julianne Moore gaf in elk geval aan er alle vertrouwen in te hebben. "Ik denk dat het hem als vanzelf zal afgaan. Daar zit ik totaal niet mee in."