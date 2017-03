Alonso ondanks 'trage' McLaren: "Ik heb nog nooit zo goed gereden als nu"

Fernando Alonso, de teamgenoot van Stoffel Vandoorne, moest dan wel opgeven tijdens de GP van Australië, de Spanjaard is van mening dat hij nog nooit zo goed als nu heeft gereden.

Fernando Alonso liet na afloop van de GP van Australië uitschijnen dat McLaren met haar Honda-motor onder normale omstandigheden met beide wagens laatste en voorlaatste is. Niet echt bemoedigend als je weet dat bijvoorbeeld het Zwitserse Sauber met een Ferrari-motor van een jaar oud rijdt.

Het is dan ook begrijpelijk dat tweevoudig wereldkampioen Formule 1 enorm ontgoocheld is, al vindt de Spanjaard wel dat hij op zijn beste niveau ooit rijdt.

"Niet veel," antwoordde Alonso op de vraag of hij enkele positieve zaken kon meenemen van de race. "Ik voel me goed voorbereid. Ik heb het gevoel dat ik op het beste niveau uit mijn carrière rijd, dit terwijl ik voor een punt moet strijden. Zoiets is echt teleurstellend."

"De wagen is overduidelijk niet competitief en we reden bijna de volledige race in de punten, ik moest echter enorm veel brandstof besparen. Het was echt een grote verrassing dat ik op de tiende plaats aan het rondrijden was. Ik was op de limiet aan het rijden. Ik had er vertrouwen in maar de wagen is momenteel helemaal niet competitief."

Grote vraag is hoe lang Alonso nog gemotiveerd zal blijven. Voormalig F1-piloot Mark Webber liet tijdens het raceweekend in Australië uitschijnen dat het best mogelijk is dat Alonso dit seizoen het vroegtijdig voor bekeken houdt.

