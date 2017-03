Argentinië gaat onderuit zonder Lionel Messi (en ondanks viagra)

Op de veertiende speeldag in de Zuid-Amerikaanse kwalificatiezone voor het WK 2018 heeft Argentinië dinsdag een 2-0 nederlaag geleden tegen Bolivië. De Argentijnen konden geen beroep doen op hun sterspeler Lionel Messi. Enkele uren voor de aftrap legde de Wereldvoetbalbond de spits van Barcelona een schorsing van vier wedstrijden op omdat hij in de vorige kwalificatiewedstrijd tegen Chili een lijnrechter beledigde.

Argentinië miste de kans om over Uruguay naar de tweede plaats te wippen en wordt zelf op de derde plaats gepasseerd door Colombia, dat met 0-2 ging winnen in Ecuador, en later op de avond wellicht ook nog door Chili, dat hekkensluiter Venezuela ontvangt. Ecuador volgt als zesde bovendien op slechts twee punten van Argentinië. Alleen de beste vier Zuid-Amerikaanse landen plaatsen zich rechtstreeks voor het WK in Rusland. De vijfde vecht een barrageduel uit tegen een land uit Oceanië.

Bolivia is pas negende en voorlaatste, maar verrast wel vaker in eigen land, waar op grote hoogte (3.600 meter) en dus in ijle lucht gespeeld wordt. De Argentijnse selectie nam daarom voor de wedstrijd een mix van paracetamol, cafeïne en viagra om de hoogteziekte tegen te gaan. Onder bergbeklimmers is het een gekend middeltje om hoogteziekte te voorkomen, maar het kon de nederlaag voor Argentinië dus niet voorkomen.

Argentinië tekende beroep aan tegen de schorsing van Messi, maar dreigt de balkunstenaar pas in de achttiende en laatste WK-kwalificatiewedstrijd, tegen Ecuador, weer op te kunnen stellen. Van de laatste vier wedstrijden die Argentinië zonder Messi speelde, werd er niet één gewonnen.