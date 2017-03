Hasselt -

In een appartement in de Ambachtsschoolstraat in Hasselt, vlakbij het station, heeft dinsdagavond een korte brand gewoed. De brand ontstond in een flat op de eerste verdieping. De bewoners werden in veiligheid gebracht. Er was vooral rookschade. De brandweer kon niet meteen achterhalen wat de oorzaak was van de brand.