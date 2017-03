Limburgs spoor kan geen extra treinen meer aan

Hasselt - Het is onmogelijk om nog meer rechtstreekse treinen van Hasselt naar Antwerpen te laten rijden. Door de toename van het goederenvervoer zitten de sporen vol. De directie van de NMBS dringt aan op spoorinvesteringen in Limburg.

We willen wel extra treinen inzetten in Limburg, maar we kunnen niet. Dat was de boodschap van de NMBS-directie gisteren bij de voorstelling van het nieuwe vervoersplan in Limburg. Omdat er te veel enkelsporen liggen en te weinig elektrische lijnen zijn, dreigt onze provincie nog meer een spoorwoestijn te worden.

NMBS is vragende partij voor meer infrastructuurwerken in Limburg. De spoorlijn die wel fatsoenlijk is uitgebouwd - Antwerpen-Aarschot-Hasselt - is oververzadigd door goederentreinen. “Net als op de E313 is er op de spoorlijn congestie door het goederenverkeer van de Antwerpse haven richting Duitsland”, zegt algemeen directeur Koen Kerckaert van NMBS Transport.