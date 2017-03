Reizigerstreinen wijken voor goederentreinen

Hasselt - Het is technisch onmogelijk om buiten de twee piekuurtreinen nog meer rechtstreekse treinen van Hasselt naar Antwerpen te laten rijden. Door de toename van het vrachtvervoer zitten de sporen vol. De politiek zal een alternatief moeten zoeken. Dat hebben vertegenwoordigers van de NMBS gezegd tijdens de roadshow over het vervoersplan 2017-2020.

Het nieuwe vervoersplan is een heel mager beestje voor Limburg. Buiten wat extra shopping- en studententreinen in het weekend, zit er voor Limburg niets extra’s in. Even buiten Limburg, in Mol, ...