Genkse krijgt borstlift in ‘Complex’

Genk - In ‘Complex’, het Vijf-programma waarin mensen met complexen over hun lichaam naar de plastisch chirurg trekken, is vanavond Mirella (35) uit Genk te zien.

De moeder van twee zoontjes, Eliano (10) en Danilo (8), schaamde zich altijd al over haar E-cup. Door de twee zwangerschappen gingen haar borsten nog eens drie maten groeien en na de tweede zwangerschap bleef vooral veel overtollige huid over. Mirella was bang voor een borstoperatie en stelde een ingreep almaar uit. Toen ze voor ‘Complex’ geselecteerd werd, hakte ze de knoop door, een beslissing waar ze achteraf enorm gelukkig om is. “Mijn zelfvertrouwen is terug en ik kan nu tenminste dragen wat ik wil.”

‘Complex’, VIJF, 20.35 uur