Babyboom in IJsland 9 maanden na succesvol EK

Dat IJsland vorige zomer in de ban van het EK voetbal was, werd afgelopen weekend nog maar eens duidelijk. Zondag, exact negen maanden na de verrassende 1-2 overwinning tegen Engeland in de 1/8e finales, vond er in het land een babyboom plaats. De IJslandse arts Asgeir Petur stelde immers een recordaantal geboorten vast in het ziekenhuis.