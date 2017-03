Geld primeert op principes, daarom voeren we wapens uit naar Saoedi-Arabië

Het hemd is nader dan de rok. Zowel in Vlaanderen als in Wallonië. De discussie over wapenleveringen aan Saoedi-Arabië is daar een mooi voorbeeld van.

Het was federaal vicepremier en minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo die afgelopen weekend de discussie lanceerde met zijn oproep om elk wapenexport naar Saoedi-Arabië te stoppen. Omdat het land meevecht in de bloedige burgeroorlog in Jemen. Er vielen al 13.000 burgerdoden, 3 miljoen mensen zijn op de vlucht en er is hongersnood. Kortom, een humanitaire ramp, die volgens minister De Croo moet stoppen. En daarom alvast geen wapens meer voor Saoedi-Arabië.

Wapenuitvoer is een regionale bevoegdheid. En dus was het uitkijken naar de reacties van de Vlaamse en Waalse regering. Paul Magnette, de minister-president van de Waalse regering, deed dat gisteren. Hij stuurde minister De Croo op een erg hautaine manier wandelen. Wallonië zal wapens blijven uitvoeren naar Saoedi-Arabië, tenzij ons land uit de coalitie tegen IS stapt. Want ook Saoedi-Arabië zit in die coalitie en is dus in principe een bondgenoot.

Je moet al een voormalig professor aan de universiteit, en nu een minister-president, zijn om zo’n drogreden te bedenken. “Te gek voor woorden”, reageert De Croo. Het is niet omdat je - in een coalitie van meer dan 60 landen - bondgenoot bent om de gruwel van IS te bestrijden, dat je moet toestaan dat een van die bondgenoten zich te buiten gaat in een ander land. De echte reden voor de afwijzing van Paul Magnette is dat de Waalse regering eigenaar is van FN Herstal en dat 60 procent van hun productie aan machinegeweren naar Saoedi-Arabië gaat. Het hemd is nader dan de rok. Magnette had beter toegegeven wat iedereen weet. Nu heeft hij zich belachelijk gemaakt.

Overigens vond Magnette het nodig om naar Vlaanderen uit te halen, want ook Vlaanderen zou wapens uitvoeren naar Saoedi-Arabië. Hierin heeft hij wel gelijk. Het gaat weliswaar om vizieren, maar je kan ze monteren op een wapen. En dus houden we daar best mee op. Bovendien is ook in Vlaanderen het hemd nader dan de rok. Want Vlaanderen is helemaal niet van plan om de handelsrelaties met Saoedi-Arabië op te zeggen, zoals Groen-Ecolo vraagt in een federale resolutie. En waarom niet? Omdat Saoedi-Arabië een democratisch land is. Is dit om te lachen? We ergeren ons blauw aan Saoedi-Arabië van waaruit de salafistische islam, de radicale islam, wordt gefinancierd. We hebben om de haverklap de mond vol over sancties tegen de Saoedi’s. Maar wanneer puntje bij paaltje komt, gebeurt er niets.