“Fraude met valse medische attesten al 15 jaar bezig”

Hasselt -

De directie van het Jessa Ziekenhuis heeft deze week een overleg gepland met de Hasseltse neurochirurg R.O., die vorige week enkele dagen opgepakt werd op verdenking van fraude met valse medische attesten voor langdurig zieken. In afwachting daarvan is de specialist opnieuw aan de slag op de campus Salvator. Uit getuigenissen van een invalide patiënt en een verzekeringsarts blijkt nu dat de sociale fraude al “minstens vijftien jaar” aan de gang is.