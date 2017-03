Een fris gezicht op de catwalks tijdens de voorbije modeweken was dat van Halima Aden, een gesluierde moslima die onder meer meeliep in de shows van Kanye West, Max Mara en Alberta Ferretti. En wat er ook gebeurt, die hijab zal ze nooit thuislaten. ‘Het is een keuze die ik zelf maak en waar ik trots op ben.’

De Somalisch-Amerikaanse Halima Aden werd bekend nadat ze deelnaam aan de Miss Minnesota-verkiezing, gekleed in traditionele kleding mét hijab en bij het badpakkendefilé droeg ze een boerkini. Zo kreeg ook stiliste Carine Roitfeld haar in de gaten, die haar prompt vroeg voor een fotoshoot voor haar magazine CR Book én haar op de cover zette, waarna het bekende modellenbureau IMG haar een contract onder de neus schoof.

Tijdens de modeweek van New York liep ze mee in de Yeezy-show, daarna ging het naar Milaan, om shows te lopen voor Max Mara en Alberta Ferretti. Steeds met een hijab. Hoewel Aden in interviews benadrukt dat ze nooit een modellencarrière heeft geambieerd, is ze maar wat trots dat ze kan meehelpen om meer diversiteit te brengen in de modewereld. In een interview met Refinery29 vertelt de 19-jarige moslima uitgebreid over haar keuze om een hijab te dragen.

‘Ik kon niet wachten om zelf een hoofddoek te dragen. Ik heb altijd opgekeken naar mijn moeder wanneer ze de hare aandeed en wilde heel graag zijn zoals zij, en de fantastische dingen die ze representeert’, klinkt het.

‘Ik voel me op mijn best wanneer ik bescheiden gekleed ben. Dat is een keuze die zelf maak en waar ik trots op ben. Ik hoef niet te veel bloot te geven van mezelf om me mooi te voelen. Het is een misvatting dat jonge moslima’s onderdrukt worden. Ik kies er zelf voor om me bescheiden te kleden en mijn haar te bedekken met een hijab, niet alle moslima’s maken die keuze en dat is oké: we zijn allemaal verschillend!’

‘Ik vind het belangrijk om jonge vrouwen wereldwijd te laten zien dat je jezelf niet hoeft te veranderen om succes te hebben, blijf trouw aan jezelf’, aldus Aden. Al voegt ze er wel aan toe dat je als buitenstaander soms zelf wat meer moeite moet doen. Aden werd in een vluchtelingenkamp in Kenia geboren en verhuisde als kind naar de Verenigde Staten.

‘Omdat ik ben opgegroeid in een omgeving waar de meesten noch hetzelfde geloof hebben, noch hetzelfde gekleed gaan, heeft dat me ertoe gedwongen om mezelf te laten horen. Ik maak er een zaak van dat de mensen rondom mij me leren kennen voor ze kunnen oordelen. Vaak beseffen ze dan ook snel dat ik net heel erg veel op hen lijk: ik vind dezelfde dingen leuk als andere 19-jarige meisjes.’