VIDEO. Loop een keer een rondje door Plopsa Indoor

Hasselt - Altijd al eens door Plopsa Indoor willen rennen, zonder achter je kinderen te moeten zitten jagen? Dan kan dat op maandag 5 juni 2017. Dan vindt de Urban Trail Hasselt plaats, een evenement dat ieder jaar nieuwe plekjes in Hasselt aandoet om zo de stad nog meer te laten ontdekken.

Het Urban Trail-concept is over de hele wereld verspreid geraakt, maar is in principe een Limburgs idee. Het mag dan ook niet verwonderen dat de organisator Golazo fier is op het idee. “Het is geen loopevenement. Het is echt bedoeld om mensen aan het bewegen te krijgen. Wandelaars zijn dus ook meer dan welkom”, aldus Greg Broekmans van Golazo. “Iedereen kan het parcours op zijn eigen tempo afwerken. Bedoeling is om nieuwe plekjes in Hasselt te ontdekken, daarom passen we ook jaarlijks het parcours aan”, besluit Broekmans. De start en finish zullen wel aan de Hogeschool PXL plaatsvinden.