Personeel krijgt persoonlijk trainingsprogramma op kosten van gemeente

Neerpelt -

Ruim de helft van het Neerpeltse gemeentepersoneel krijgt een persoonlijk trainingsprogramma op kosten van de gemeente. “Wij zien dit als een investering in de werking van onze gemeente. Gezonde personeelsleden, zowel fysiek als mentaal, betekent minder ziekteverzuim, minder arbeidsongevallen en een nog betere dienstverlening voor onze inwoners. Iedereen in Neerpelt wint erbij”, zegt burgemeester Raf Drieskens (CD&V). Neerpelt is de eerste Limburgse gemeente die via Sportpraktijk in Heverlee een individueel programma voor haar werknemers laat opstellen.