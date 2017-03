Geen koffietafel maar vat voor overleden Maasmechelse winkelier

Maasmechelen -

Aan de ingang van de buurtwinkel van Bart Ramakers in de Molenstraat in Meeswijk (Maasmechelen) liggen bloemen, kaarsjes en een truitje van Eisden Sport. Een gebaar van de voetbalclub voor hun vroegere doelman. In taverne Carrera openden ze op vraag van de vrienden een rouwregister. Ramakers kwam zondagochtend om bij een brand.