Advocate van verdachte breekt been tijdens reconstructie jaagpadmoord

Aan het jaagpad in Zeebrugge waar het lichaam van Norbert Bocher aangetroffen werd, wordt dinsdagmiddag een reconstructie gehouden. Zowel de verdachte als advocaten en nabestaanden zijn er aanwezig, net als een grote politiemacht.

Op 7 maart werd de 49-jarige Norbert Bocher rond 21.30 uur door een groep mountainbikers zwaargewond aangetroffen langs het jaagpad in Zeebrugge. Het slachtoffer overleed in het ziekenhuis aan de gevolgen van een schotwonde in het hoofd.

De dader bleek Oliver Bolte te zijn. De man van Duitse afkomst had de volgende nacht, rond 5.30 uur, ook brand gesticht in de woning waar hij woonde met zijn 71-jarige moeder Renate Bolte. Ze overleefde het niet.

Bolte ging zich in de nacht van donderdag 9 op vrijdag 10 maart aangeven bij de politie voor beide zaken. Hij zit nog steeds in de gevangenis en werd dinsdagmiddag samen met een grote politiemacht naar het jaagpad in Zeebrugge gebracht. Daar moet hij tonen hoe hij Norbert Bocher om het leven bracht. Ook de advocaten en de nabestaanden zijn aanwezig.

Daarna gaat de hele delegatie naar de woning in Blankenberge waar de verdachte brand gesticht had en zo zijn moeder om het leven bracht.