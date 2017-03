Jaar na PanamaPapers: onderzoek belastinginspectie vordert moeizaam

Brussel - De Bijzondere Belastinginspectie (BBI) eist 175.000 euro van Belgen wiens naam viel in de onthullingen van de zogenaamde Panama Papers. Een gebrek aan medewerking van belastingplichtigen en belastingparadijzen hinderen echter het onderzoek, zo meldt het weekblad Knack op zijn website.

Vorig jaar kwam een internationaal journalistenconsortium op de proppen met de Panama Papers, een fiscaal schandaal over offshore bedrijven die mogelijk gebruikt worden om belastingen te ontwijken. In België onthulden Knack, MO*, Le Soir en De Tijd dat minstens 732 burgers en inwoners via tussenkomst van het Panamese advocatenbureau Mossack Fonseca bedrijven hadden opgericht in elf verschillende belastingparadijzen.

Knack ging na hoe het ondertussen staat met het BBI-onderzoek. “In totaal werden 202 Panama Papers-dossiers voor verder onderzoek weerhouden”, zegt Francis Adyns, woordvoerder van de FOD Financiën. “Tot op heden heeft de BBI voor een bedrag van 175.000 euro inkohieringen inzake Panama Papers uitgevoerd.” De BBI krijgt wel te maken met belangrijke hinderpalen. “Het gebrek aan medewerking vanwege de belastingplichtigen en de afwezigheid van internationale uitwisseling van inlichtingen met de gekende belastingparadijzen, bemoeilijken de fiscale onderzoeken.”

Verschillende betrokkenen bleken ook al gekend in andere onderzoeken, of hadden hun situatie al rechtgezet. De BBI krijgt daarnaast ook te maken met verjaring en andere beperkingen in hun onderzoeksbevoegdheden. Tot slot kan de BBI volgens Adyns de betrouwbaarheid en datakwaliteit van de brongegevens niet nagaan, omdat de journalisten de originele 11 miljoen gelekte documenten niet publiek maken.