Ryanair moet schadevergoeding betalen voor vertragingen aan zes passagiers

Brussel - De handelsrechtbank van Charleroi heeft Ryanair veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding aan zes Belgische passagiers wegens vertragingen. Het Gentse bedrijf Happy Flights was namens de zes naar de rechter gestapt omdat volgens de voorwaarden van de budgetvlieger passagiers altijd naar de Ierse rechtbank moeten stappen. Maar de handelsrechter wees dat af.

Twee passagiers hadden een vertraging van meer dan drie uur op een vlucht van het Griekse Chania naar Charleroi. Zij krijgen elk 400 euro. Vier passagiers die van Sardinië naar Charleroi vlogen, krijgen elk 250 euro, zo meldt Happy Flights, dat passagiers juridisch bijstaat om schadevergoeding te bekomen bijvoorbeeld bij vertraging of annulering. Vanaf drie uur vertraging komen passagiers in aanmerking voor een schadevergoeding, tenzij er buitengewone omstandigheden zijn.

De rechter stelde in de twee zaken vast dat Ryanair de bevoegdheid van de handelsrechtbank niet in vraag stelde. Ryanair verstopte zich daarom achter de algemene voorwaarden, “met als enige doel de belangen te schaden” van Happy Flights en de passagiers in kwestie, aldus de rechtbank. Volgens de rechters wilde Ryanair dus de klagers immers ontmoedigen om naar een Ierse rechtbank te stappen, zo valt te lezen in het vonnis.

Ryanair wil de zaak eerst bestuderen alvorens te reageren.

(belga)