Jambon: “Weinig zinvol om achterom te kijken naar fouten in administratief onderzoek”

Brussel - Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) acht het weinig zinvol om achterom te kijken en na te gaan wat er misgelopen is met het administratief onderzoek van de Algemene Inspectie (AIG) van de politie uit 2006 naar de dienst Verwijderingen van de luchthavenpolitie in Zaventem. Beter is om op basis van de audit uit 2016 de scheve situatie op de dienst zo snel mogelijk proberen recht te trekken, zei hij dinsdag in de Kamercommissie Binnenlandse Zaken.

Kamerlid Wouter De Vriendt (Groen) stelde aan Jambon de vraag of hij kon bevestigen dat er verschillende versies bestonden van het AIG-onderzoek en wat daarvan de reden was. Hij merkte daarbij op dat alle verwijzingen van leidinggevenden werden geschrapt uit de versie van het onderzoek die ter inzage ligt in het parlement. Een andere, langere versie die hij kon inkijken, bevatte die verwijzingen nog wel. “Erg bitter gezien nu blijkt dat de situatie tussen 2006 en 2016 niet werd aangepakt.”

Jambon antwoordde dat de versie die ter inzage ligt in het parlement de definitieve versie is. “De AIG heeft dat formeel bevestigd”, zei hij. Hij voegde eraan toe dat de andere versie een werkdocument was. Ook verwees de minister naar het het al bekende gegeven dat het Comité P een onderzoek voerde naar het onderzoek van de AIG en dat dat zonder gevolg werd geklasseerd.

De Vriendt argumenteerde daarop dat het vreemd was dat de twee versies van het administratief onderzoek exact dezelfde zijn, met als belangrijke verschil dat de verantwoordelijkheid van leidinggevenden in de definitieve versie uit de weg wordt gegaan. Volgens hem gaat het daarom niet op te zeggen dat dit “slechts een werkdocument” is. Hij vroeg de minister of het niet aangewezen zou zijn om ook het “pre-finale rapport” op te vragen.

“Ik kan twee dingen doen: ofwel kijken naar het verleden, wetende dat het Comité P een onderzoek deed”, antwoordde Jambon. “Ofwel neem ik de meest recente audit ter harte en probeer ik de huidige wantoestanden zo snel mogelijk recht te trekken. Samen met de huidige commissaris-generaal koos ik ervoor om het tweede te doen. De mogelijke wantoestanden gaan we aanpakken”, zei Jambon. Hij verwees naar een lange lijst zaken die intussen op rails zijn gezet.

Jambon zei het vertrouwen te behouden in de AIG. De verantwoordelijken van toen zijn inmiddels met pensioen, klinkt het.

Op een vraag van De Vriendt antwoordde Jambon overigens ook dat het de “verantwoordelijkheid van de toenmalige top van de federale politie en de voogdijminister” is dat er bij de dienst Verwijderingen op tien jaar tijd bitter weinig was veranderd. “Ik kan moeilijk de film van de geschiedenis terugdraaien.”

