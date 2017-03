ZEB neemt Waalse keten PointCarré over

Brussel - Kledingketen ZEB, voor zeventig procent in handen van retailer Colruyt, neemt de Waalse concurrent PointCarré over. Dat heeft ZEB dinsdag bekendgemaakt. Een overnamebedrag werd niet vrijgegeven.

ZEB is vandaag al de grootste multimerkenketen in België, met 62 winkels in België, waarvan negen in Wallonië. PointCarré telt 28 winkels in België en Frankrijk, overwegend in Wallonië.

De overname van PointCarré is een “opportuniteit”, klinkt het bij ZEB. “Er lopen al lang gesprekken. Beide ceo’s kennen elkaar erg goed”, aldus een woordvoerster. “Het bundelen van de krachten is volgens mij een absolute noodzaak en de enige manier om de toekomst veilig te stellen in de modewereld van vandaag, die hyperconcurrentieel is met tal van mondiale spelers waar we als lokale keten tegen op moeten boksen”, wordt ZEB-ceo Luc Van Mol geciteerd.

Beide merken zullen naast elkaar blijven bestaan. Er zijn wel heel wat synergieën mogelijk, op vlak van bijvoorbeeld aankoopkracht, logistiek of informatica.

ZEB biedt dames- en herenmode aan en mikt op een jong publiek, terwijl PointCarré iets meer op families mikt.

