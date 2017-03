Linde Merckpoel bezorgt Bazartfan verrassing van haar leven

De bekende popgroep Bazart treedt morgen op in Club 69 van Studio Brussel. De veertienjarige luisteraar Fee greep net naast de tickets na een fout antwoord in een quiz. Tranen vloeiden na dit verlies. Maar daar wist presentatrice Linde Merckpoel wel raad mee.

Nadat Fee het verkeerde antwoord gaf in de ochtendquiz van het ochtendprogramma “Linde staat op”, won ze als superfan net geen tickets voor dé groep van dit moment: Bazart. Vele tranen volgden na dit verlies en ook de mama van Fee deed nog een smeekbede aan het adres van Studio Brussel. “Tranen in de auto. Is er echt niets mogelijk? Please please please!” Studio Brussel liet zijn goed hart zien en zocht Fee op in haar school om haar alsnog de tickets cadeau te doen. De tiener brak in tranen uit en haar geluk kon niet op.