50 nieuwe Pukkelpopnamen, helft combitickets al verkocht

Pukkelpop lost vandaag meer dan 50 nieuwe acts. 2Manydj’s is nog eens van de partij met een set mét visuals in de Boiler Room. De Syrische shakesjeik Omar Souleyman keert ook terug en voor het eerst komt Ryan Adams naar de wei in Kiewit. Meer dan de helft van de combitickets is ondertussen de deur uit.

Grote headliners zitten niet tussen de nieuwe lading namen, maar veel muziekliefhebbers zullen toch goedkeurend knikken bij het overlopen van de lijst. Voor rockers is er de eerste passage van Ryan Adams en de terugkeer van knuffelbeer Strand Of Oaks. Ook Belgische acts zitten er al tussen: STUFF. bijvoorbeeld, en Gruppo Di Pawlowski dat binnenkort een nieuwe plaat uitbrengt.

Electronica mét beeld komt niet alleen van 2Many Dj’s maar ook van Richie Hawtin die met zijn visuele project Close naar Pukkelpop komt. Armand Van Helden en Jackmaster draaien samen houseklassiekers, Nicolas Jaar geeft ook present en Sam Sheperd van Floating Points is - zo vermoeden we - de eerste muzikant met een PHD in neurologie op de wei. Het betere beukwerk komt van Ho99o9 en Cocaine Piss. Wie het liever rustiger houdt moet Sampha checken: de Britse belofte werkte al samen met Drake, Beyoncé en Kanye West, maar kwam vorig jaar met zijn eerste solo-album ‘Process’, een ingetogen ode aan zijn overleden ouders.

Pukkelpop meldt voorts dat de verkoop van combitickets “ruim over de helft zit en de dagtickets ook vlotjes verkopen.”

Alle nieuwe namen per dag

Woendag: Kai Wén, Tamino, The Lighthouse

Donderdag: Donnie, Enter Shikari, Faces On TV, Frances, Glints, Jonna Fraser, Kraantje Pappie, Lunice, Mykki Blanco, Omar Souleyman, Peggy Gou, Ryan Adams, Sigrid, Stormzy, Strand Of Oaks, Vakula, Youngr.

Vrijdag: 2 Many Dj’s, Antal, Beesmunt Soundsystem, Donnie, Halsey, Mondo Cozmo, Nicolas Jaar, Parquet Courts, Richie Hawtin Close, Sampha, STUFF., The Amazons, The Shins, Tycho

Zaterdag: Armand Van Helden b2b Jackmaster, Benji B, Black Sun Empire, Broederliefde, Cocaine Piss, Culture Abuse, DD Dumbo, Floating Points, Gruppo Di Pawlowski, Ho99o9, Jake Bugg, Pixx, Preoccupations,, Pvris, Talobaman en Walshy Fire.

Herbekijk hier de beelden van het feestje dat Omar Souleyman in 2014 in gang zette in Kiewit: