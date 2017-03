Politie waarschuwt voor nieuwe vorm van inbraak: “Dieven kunnen binnendringen via uw koelkast”

Steeds meer Belgen hebben een huis vol slimme apparaten. “Bijzonder leuk, maar helaas ook steeds vaker een droom voor handige inbrekers”, zo waarschuwt Ivo Schoeters, diefstalpreventieadviseur van politiezone Rupel. “Via zo’n slimme koelkast kunnen ze je huis hacken en je elektrische poort openen.”

“Voor alle duidelijkheid: technologie gaat snel en dat is fantastisch. Maar we stellen toch vast dat veel te weinig consumenten stilstaan bij de gevaren ervan”, zegt Schoeters. Hij is niet alleen diefstalpreventieadviseur bij de politiezone Rupel (Boom, Hemiksem, Niel, Rumst, Schelle), maar is ook docent bij het opleidingscentrum voor veiligheidstraining Campus Vesta.

“Het is fijn om in de supermarkt nog even via een app op je smartphone na te gaan of er nog bier in de koelkast staat, of te controleren of de verwarming niet te hoog staat. Maar velen vergeten dat in die apparaten stuk voor stuk kleine computers zitten die verbonden zijn met het internet.”

Schoeters waarschuwt dat dieven via een van uw slimme toestellen kunnen proberen om in te loggen op uw netwerk. En dat ze daar niet zelden ook in slagen. “Heel wat Belgen vergeten immers een nieuwe gebruikersnaam en paswoord in te stellen na aankoop van het toestel. Bijgevolg kan iedereen inloggen via de gegevens die standaard in de handleidingen van de apparaten staan.”

Chantage

Eenmaal een dief op je netwerk geraakt, kan het snel gaan, waarschuwt de diefstalpreventieadviseur. “Als hij je adres kan achterhalen, kan hij bijvoorbeeld de elektrische poort openen en effectief zaken stelen, zoals juwelen of dure elektronica. Maar een dief hoeft zelfs zijn luie zetel niet uit te komen om je het leven zuur te maken. Stel dat je enkele pikante privéfoto’s op je computer hebt staan, dan kan hij die misschien kopiëren en je daarna chanteren. Of misschien vindt hij wel een paswoord en een gebruikersnaam terug waarmee hij kan inloggen op je bankrekeningen en kan hij je zo geld afhandig maken. De mogelijkheden worden voor een dief quasi eindeloos eenmaal hij toegang heeft tot je netwerk.”

Tips

Schoeters raadt iedereen aan om onmiddellijk van gebruikersnaam te veranderen na aankoop van een slim toestel. “Kies meteen ook een goed lang paswoord, van minimum 13 karakters. Vermijd wel lange woorden die in het woordenboek staan. Die zijn écht gemakkelijk voor dieven. Die beschikken tegenwoordig over software die zomaar even twee miljard wachtwoorden per seconde kan raden. Die software werkt voor een stukje op basis van woordenboeken. Het is daarom aangeraden om eerder een wachtzin te kiezen. Ik zeg maar iets: ‘Ikwerkbijdebrandweer’. Belangrijk is wel dat de zin niet écht verwijst naar je privé- of professionele leven. Als je echt bij de brandweer werkt, is die wachtzin dus géén goed idee.”

Schoeters benadrukt nog dat hij niets tegen nieuwe technologieën heeft. “Zelfs integendeel, al ben ik wel van oordeel dat nog te weinig mensen goed voorbereid zijn op de mogelijke gevaren die de nieuwe technologie met zich meebrengt.”

Elke dag worden meer dan 200 woninginbraken gepleegd in ons land. Op de website www.1dagniet.be vind je nog meer tips om de kans op een inbraak te verkleinen.