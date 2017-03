Krakers Gentse woning hebben nog twee dagen om pand te verlaten

Gent - De krakers van het huis in de Holstraat in Gent, die van de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg in Gent het pand moeten verlaten, hebben nog twee dagen tijd om dat te doen. Normaal moeten de krakers woensdag het huis verlaten, maar de gerechtsdeurwaarder, het uitzettingsteam van de lokale politie en afvalintercommunale Ivago kunnen pas donderdagmorgen in actie schieten.

De eigenaars van het huis in de Holstraat in Gent deden begin maart via Facebook een oproep om hulp. “Sinds enkele weken zitten 11 Roma met kinderen en een hond in ons huis in Gent. Ze hebben het gekraakt, maken gebruik van egw (elektriciteit, gas en water) op onze kosten, strippen het huis alsook het aanwezige meubilair. Dat speelt zich af in het huis dat wij sinds 2 maanden gekocht hebben en waar wij ook gedomicilieerd zijn”, schreef Sarah Braeye.

De Gentse afdeling van het parket Oost-Vlaanderen liet echter weten dat er geen sprake was van woonstschennis of huisvredebreuk, omdat het pand volgens de vaststellingen van de politie niet bewoond of bemeubeld was. De voorzitter van de Gentse rechtbank van eerste aanleg oordeelde twee weken geleden in een eenzijdig verzoekschrift dat de krakers 14 dagen de tijd kregen om de woning te verlaten.

Het bevel tot ontruiming werd niet betekend aan de krakers maar op woensdag 15 maart om 8.10 uur aangebracht op de woning. Dat betekent dat ze tot 29 maart de tijd hebben om het pand vrijwillig te verlaten. Henri Nottebaert, de advocaat van de eigenaars van de woning, hoopt dat het niet een gedwongen uitvoering van de ontruiming zou komen, maar het uitzettingsteam van de lokale politie is klaar om donderdagmorgen op te treden.

Tumultueus

“We verwachten niet dat het een tumultueuze uitzetting zal worden”, zegt woordvoerder Matto Langeraert van de Gentse lokale politie. “De datum is bepaald door de gerechtsdeurwaarder. Wij zullen bijstand geven en ook Ivago komt ter plaatse, om eventueel rommel op te ruimen. Ook onze dienst maatschappelijke zorg zal er zijn.” De krakers worden niet aan hun lot overgelaten, stellen de stad Gent en het Gentse OCMW, die naar een oplossing zoeken voor de Roma.

De eigenaars zullen na de ontruiming maatregelen nemen, zegt Braeye dinsdag aan De Gentenaar. “Zodra de krakers zijn verdwenen, laten we het huis barricaderen en zullen we voorzien in extra sloten. (..) Al bij al zijn we blij dat het probleem aandacht heeft gekregen en er eindelijk een strafwet komt. Al moet nog blijken of die op lange termijn het verschil zal maken.” De eigenaars komen ook sneller terug uit Vietnam, waar ze verblijven.