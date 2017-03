Postbode dumpt twee jaar lang post terwijl slachtoffers achterstallige facturen betalen

Heel wat bewoners van Stene, een deelgemeente van Oostende, hebben vorige week post gekregen uit 2014. Het gaat om brieven die een postbode had gedumpt, en waarvan nu een deel is teruggevonden. Bpost raadt de slachtoffers aan om een klacht in te dienen bij de politie.

Eén van de gedupeerden is Hendrik Van Eycken (48). “Ik heb vorige week onder meer kerstkaartjes, een brief van de deurwaarder en boekhouder en een verloren cheque gekregen”, vertelt hij.

Alle slachtoffers kregen alvast een brief van Bpost met excuses. Maar de gedupeerden gaan ze niet vergoeden voor de geleden schade.

“Wij zijn als bedrijf ook het slachtoffer van deze malafide praktijken, dus we hebben zelf ook een klacht ingediend bij de politie. We raden de mensen aan om zelf ook een klacht in te dienen, en vragen hen om daarbij het pv-nummer van Bpost te gebruiken”, zegt woordvoerder Barbara Van Speybrouck.

De dader was al ontslagen voor de feiten bekend raakten.