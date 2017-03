Celebs Is dit het kasteel waar de tweeling van Beyoncé zal opgroeien?

In de Amerikaanse pers gonst het van de geruchten dat powerkoppel Beyoncé en Jay Z groter willen gaan wonen eens de tweeling er is. De twee zouden hun zinnen op een enorme mansion met de allures van een kasteel hebben gezet in Hollywood, die in 1991 werd gebouwd voor de betreurde producer Aaron Spelling en zijn vrouw Candy. Zij zette het huis in 2009 te koop voor 150 miljoen dollar (137,7 miljoen euro) en in 2011 betaalde de Britse Ptra Ecclestone, dochter van miljardair en Formule 1-baas Bernie Ecclestone er naar verluidt 85 miljoen dollar ( 78 miljoen euro) voor. Als de ‘Formation’-ster en haar gezin binnenkort hun intrek nemen in het pand, dat ongeveer zo groot is als een hotel, dan krijgen ze voor hun geld onder meer een bowlingzaal, wijnkelder, bibliotheek, poppenkamer, bioscoopzaal in de plaats.