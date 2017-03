Dit draagt Mathilde voor het staatsbezoek aan Denemarken

Koning Filip en koningin Mathilde zijn aan hun staatsbezoek aan Denemarken begonnen. Onze vorstin kiest voor de eerste dag een Belgische outfit van haar favoriete modehuis Natan.

Ons vorstenpaar werd in Denemarken verwelkomd door koningin Margrethe en kroonprinses Mary. Koningin Mathilde maakt van de gelegenheid gebruik om de Belgische mode in de verf te zetten, met een lichtblauwe mantel van modehuis Natan. Het bijpassende hoedje is van ontwerpster Fabienne Delvigne, meldt onze royaltywatcher Wim Dehandschutter vanuit Denemarken.

Kroonprinses Mary draagt eveneens blauw, haar creatie is van de ontwerper Claes Iversen, een Deen die in Nederland woont en werkt. Iversen is één van de favoriete ontwerpers van de Nederlandse koningin Máxima. Ooit kwam hij onder vuur te liggen omwille van de beruchte mantel met een print die op een hakenkruis leek, maar Máxima is altijd trouw gebleven aan zijn ontwerpen. Tijdens haar staatsbezoek aan Argentinië draagt ze vandaag overigens een bordeaux mantel van zijn hand, zodat kroonprinses Mary en koningin Máxima op dezelfde dag door de dezelfde ontwerper gekleed werden.