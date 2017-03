Baby’s zouden dan toch niet slimmer worden van borstvoeding

Moedermelk bevat heel wat afweer- en voedingsstoffen, maar slimmer maakt het je kinderen niet. Toch heeft het volgens een nieuw onderzoek wel een ander belangrijk voordeel. Kinderen zouden er op latere leeftijd een tijdlang minder hyperactief van worden.

Lange tijd bestond in wetenschappelijke kringen het idee dat het krijgen van borstvoeding de hersenen van de baby's zou stimuleren. Dat werd aangetoond door een studie die in Wit-Rusland werd uitgevoerd en waaruit bleek dat kinderen die moedermelk kregen gemiddeld bijna 6 punten hoger scoorden op IQ-tests dan diegene die met melkpoeder werden grootgebracht. Een nieuw Iers onderzoek dat in Pediatrics werd gepubliceerd toont nu echter iets anders aan.

Volgens dat Iers onderzoek scoorden de baby's die borstvoeding krijgen wel beter op cognitieve testen, maar waren de verschillen miniem en kon geen directe link gelegd worden naar de moedermelk zelf. Dat kwam omdat de socio-economische factoren en het algemene gedrag en de omgeving nog meer dan borstvoeding bleken bij te dragen aan die betere resultaten.

Toch werd er een belangrijk ander voordeel ontdekt. Zo zouden kinderen die minstens een half jaar borstvoeding hebben gekregen op driejarige leeftijd minder hyperactief zijn dan hun soortgenootjes. Tegen de leeftijd van 5 ebt dat effect wel weer weg.