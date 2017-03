Nederlandse geeft schaamteloos advies over probleem dat veel vrouwen kennen

De Nederlandse Lize Korpershoek (31) is begin deze maand aan het vloggen geslagen op YouTube. Haar rubriek heet ‘Adviezen van Lize’ en geeft kijkers raad over alledaagse situaties in het leven. Eén van haar filmpjes, waarin ze het heeft over je grote boodschap doen op het toilet van je lief, is al meer dan veertigduizend keer bekeken.

Met de zogenaamde ‘online internet televisie tv’ willen Lize en haar kompaan Marten Mantel mensen op een grappige manier aan het denken zetten. Het idee voor de reeks is gegroeid uit de persoonlijke ervaringen van de twee.

Ze maakten een lijst met allerlei alledaagse situaties die nauwelijks worden besproken en formuleren er een origineel antwoord op. Zo leer je in een van de leuk geanimeerde filmpjes wat je kan doen als je een hekel hebt aan je collega’s en als je familie racistische commentaren post op de sociale media. Maar het populairste filmpje gaat over iets helemaal anders en is getiteld: “Help! Ik moet kakken bij mijn scharrel”

De bewuste is as we speak al 43.600 keer bekeken. Volgens Lize kan dat succes op drie manieren te verklaren zijn. De video is opgenomen door een populaire Facebokpagina met veel fans, in het filmpje draagt de presentatrice een T-shirt met stippen die op tepels lijken of misschien hebben veel mensen al met dit probleem geworsteld.



Bekijk hieronder haar advies over vervelende collega's: