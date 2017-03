Wie is Nadim Hashim, het nieuwe lief van Nathalie Meskens?

De identiteit van de nieuwe man aan de zijde van Nathalie Meskens (34) prikkelt de nieuwsgierigheid. Pas vorige week raakte zijn naam bekend. Nadim Hashim, een Antwerpse diamantair van Libanese afkomst. Hij lijkt dus zeker niet onbemiddeld. Maar is dat ook zo? Weekblad Dag Allemaal zocht het uit.

Nadim werkt als trader of beurshandelaar. Volgens een financiële website kan je met die job tussen de 2.400 en 3.500 euro per maand opstrijken. En dat is slechts het basisloon. Vakbond ABVV, die werkkrachten uit de diamantsector vertegenwoordigt, stelt dat een trader een aanzienlijk veelvoud van die bedragen kan verdienen. “Bovenop het al niet geringe basisloon komen doorgaans nog veel extra’s zoals commissies, premies en bonussen”, klinkt het.

MSD, het bedrijf waar Nadim werkt, is volgens financieel expert Thierry Debels bovendien een gerenommeerde speler op de markt. Het is naar verluidt het bedrijf van Nadims neef Hassan, die in Dubai woont. “De firma drijft handel in geslepen diamanten. En ze hebben een grote voorraad: er was ruim 125 miljoen euro kapitaal in de kas op het einde van het meest recente boekjaar.”

Een collega uit de diamantsector is alvast lovend. “Nadim is een hardwerkende kerel die goed weet waarmee hij bezig is. Hij is heel professioneel, maar ook heel grappig en vriendelijk. Nathalie Meskens had het slechter kunnen treffen. Veel slechter.”