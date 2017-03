De harde realiteit in Reizen Waes: “Uitzichtloosheid was deprimerend”

Het programma Reizen Waes zit er weer bijna op. Tijd voor Tom Waes om even uit te blazen, want het vierde seizoen komt ten vroegste in het najaar van 2018 op televisie. Maar in zijn boek ‘Reizen Waes 2’ blikt hij eerst nog eens terug op de bestemmingen die hij de voorbije drie jaar heeft bezocht.

Over zijn meest indrukwekkende trip hoefde Tom Waes naar eigen zeggen niet lang na te denken: zijn driedaagse verblijf in de wildernis van Alaska.

“Die tocht had de grootste emotionele en mentale impact op mij”, schrijft Tom. “Een ervaring buiten categorie. Het was altijd al mijn droom om er eens alleen op uit te trekken in de woeste natuur. De realiteit was veel minder romantisch dan ik dacht. Het gevoel om enkel en alleen op jezelf aangewezen te zijn, is behoorlijk confronterend.”

Maar de voorbije jaren zijn er ook serieuze tegenvallers geweest. Zuid-Soedan was veruit zijn meest negatieve ervaring. “Ik voelde mij in dat land op geen enkel moment welkom. Het leek alsof ik constant op een explosief kruitvat zat. Het minste vonkje kon de vlam in de pan doen slaan. De uitzichtloosheid was er deprimerend.”

Bloedwraak

Ook Albanië greep Tom naar de keel. Vooral door een voor hem onbegrijpelijk fenomeen: bloedwraak. Rekeningen die tussen families moorddadig worden vereffend. Het bezoek aan een man die vanwege die dreiging al jaren ondergedoken leeft, choqueerde de hele filmploeg.

“Achteraf zaten we met zijn vieren te huilen in de auto. Zelfs cameraman Nico, die van nature niet zo makkelijk zijn emoties uit, kon zijn tranen niet bedwingen. De volgende dag keerden we terug om die man en zijn dochter wat geld te geven. Het allereerste cadeau dat hij ooit had gekregen in zijn leven. Bij zoiets kan niemand onbewogen blijven.”