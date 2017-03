Snuit van pup dichtgebonden: Pixie blafte te veel

In West Palm Beach, Florida werd op 25 maart een puppy binnengebracht, het snuitje was dichtgebonden met een elastiek. De dierenartsen van PAWS 2 doen er nu alles aan om het hondje in leven te houden.

Twee vrouwen dropten Pixie afgelopen zaterdag in de dierenkliniek. Ze vertelden tegenstrijdige verhalen over hoe en waarom het beestje een strak gebonden elastiek rond de snuit had. Ze wilden haar laten ophouden met blaffen. Na deze uitleg verdwenen de vrouwen snel.

Dr. Lisa Matthews: “Ze had diepe sneden rond de snuit en rook naar bedorven vlees, ze vecht tegen een infectie en heeft nog een lange weg te gaan maar haar snuitje begint te genezen. Vandaag at ze terug voor de eerste keer.”

“Het doet iets met je diep van binnen als je dit soort misbruik ziet”, zegt Dr. Lisa Matthews nog, “maar haar zien genezen, dat maakt het allemaal de moeite waard.”