Malinovskyi en drie spelers sluiten aan bij training KRC Genk

Vijftien A-kernspelers van Genk vatten gisteren de voorbereiding van play-off 2 aan. Vandaag sluiten vier spelers aan, waar- onder Ruslan Malinovskyi, hersteld van een keelontsteking. Hij miste vrijdag een interland met Oekraïne, was gisteren aan de beterhand maar hield het bij verzorging. Dat gold ook voor Ally Samatta, die zaterdag twee keer scoorde voor Tanzania tegen Botswana en de tweede interland tegen Burundi aan zich voorbij laat gaan. Malinovskyi en Samatta hervatten vandaag (11 en 15 uur), net als Brabec en Berge, de groepstraining.

Omar Colley was gisteren aanvoerder bij Gambia, dat in Rabat een 2-1-zege boekte in een oefenpartij tegen de Centraal Afrikaanse Republiek. Samen met Ryan, Uronen en vijf Belgische jeugdinternationals sluit Colley deze week aan.