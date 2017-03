Oostende denkt aan Stef Peeters (STVV)

Terwijl de Kanaries zich volop voorbereiden op de start van play-off 2, wordt achter de schermen volop gewerkt aan de ploeg voor volgend seizoen. Duidelijk is dat sterkhouder Stef Peeters in de belangstelling staat van clubs uit de eerste kolom. Oostende voorop.

Gisteren verzamelde coach Ivan Leko zijn groep op het oefencomplex in Sint-Truiden. Qua spitsen bleef het erg mager. Naast de revaliderende Boli was er nog geen spoor van Igor Vetokele, ook niet van Wolke Janssens. De laatste twee blijven aan de kant met een enkelblessure, waardoor Leko alleen Nick Proschwitz overhoudt voor de aanval, samen met Zuid-Afrikaanse jongere Kurt Abrahams.

Intussen werkt Philippe Bormans volop aan de ploeg voor volgend seizoen. De profielen van spelers die erbij moeten komen zijn opgetekend. Om namen in te vullen is het echter nog veel te vroeg. Verder moet de club er rekening mee houden dat de interesse voor de sterkhouders zal toenemen. Voor Boli blijft het mogelijk stil na zijn schouderblessure, maar Stef Peeters zal in de nacompetitie met argusogen gevolgd worden.

Onder andere Oostende heeft de naam van Peeters met stip aangeduid. Ook al tekende Franck Berrier een nieuwe overeenkomst voor twee extra jaren aan de kust, coach Yves Vanderhaeghe wil er maar al te graag een doublure/concurrent bij voor de Fransman. Liefst van al nog een Belg, zo komt de club van Marc Coucke snel uit bij Stef Peeters, die wel nog twee jaar onder contract ligt bij STVV. De kans is reëel dat Oostende eerstdaags een bod zal uitbrengen. Het valt af te wachten hoe Peeters zelf, en vooral STVV, daarmee zal omgaan.