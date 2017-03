Er scheurt een gigantisch zwart gat door de ruimte aan 8 miljoen kilometer per uur

Er zoeft een gigantisch zwart gat door de ruimte, zo hebben wetenschappers van NASA ontdekt. Het is heel bijzonder, want het zwarte gat bevindt zich niet op de plek waar het zou moeten zitten, namelijk in het midden van het sterrenstelsel. Het is de eerste keer dat de onderzoekers dat hebben waargenomen.

Vanuit verschillende observatoria speurden academici en onderzoekers de hemel af. Ook ruimtetelescoop Hubble keek mee naar het sterrenstelsel 3C 186, dat op 8 miljoen lichtjaren van de aarde ligt. Daar tuurden ze vol spanning naar een zwart gat dat ruim een miljard keer zo zwaar is als de zon.

“Weggeschopt”

De locatie van het zwarte gat is heel bizar, want normaal gezien bevindt dat zich in het centrum van het stelsel. “Iets heeft het weggeschopt uit het middelpunt van het sterrenstelsel”, aldus de onderzoekers uit het ruimtecentrum van Houston.

“Daar is heel veel kracht voor nodig, want het zwarte gat is gigantisch en weegt ook heel zwaar. De kracht om het te kunnen wegduwen moet gelijk staan aan honderd miljoen sterren die tegelijk ontploffen”, aldus een van de onderzoekers. Nu vliegt het zwarte gat dus rond aan ongeveer 8 miljoen kilometer per uur.

Einstein al 100 jaar geleden bewezen

Volgens astronoom Marco Chiaberge en zijn collega’s zouden zwaartekrachtgolven daarvoor gezorgd hebben. Dat zijn rimpelingen in de “fundering” van het heelal, die veroorzaakt zijn door het samensmelten van twee stelsels, ongeveer een miljard jaar geleden. De schokgolf die dat veroorzaakt heeft, zorgt dus dat het zwarte gat weg werd geduwd uit zijn normale plek.

Albert Einstein zei al honderd jaar geleden dat die zwaartekrachtgolven bestonden, maar hun bestaan is pas vorig jaar bewezen door het Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory (LIGO). Wat de gevolgen precies zullen zijn van het losgemaakte zwart gat, is nog onduidelijk.