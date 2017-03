“Maddie McCann leeft nog en haar ontvoerder wordt beschermd”

De zaak rond Madeleine McCann werd in 2007 al gearchiveerd door de Portugese politie, maar speurder Dave Edgar is er rotsvast van overtuigd dat er nog hoop is om Madeleine levend terug te vinden. Volgens de man moet de ontvoerder van Madeleine wel iemand anders in vertrouwen hebben genomen en dringt erop aan dat die persoon met zijn informatie naar de politie gaat.

De afgelopen drie jaar heeft speurder Dave Edgar zich vastgebeten in het onderzoek rond de verdwijning van Madeleine McCann. De man is ervan overtuigd dat de ontvoerder iemand in vertrouwen genomen heeft over wat hij gedaan heeft en dat die persoon de ontvoerder sindsdien in bescherming genomen heeft.

Dat de ouders van Madeleine betrokken zijn bij haar verdwijning is volgens de man een leugen. Haar ontvoering werd uitvoerig gepland, maar haar ouders hebben daar niets mee te maken. Hij doet nu een oproep naar die ene persoon die de ontvoerder in vertrouwen nam.

Madeleine McCann voor haar verdwijning. Foto: ASSOCIATED PRESS

“Als iemand je in vertrouwen heeft genomen is het nu het moment om met die informatie naar buiten te komen”, vertelde de man aan The Mirror. “De ontvoerders kunnen het geheim niet voor zichzelf houden en onderzoek heeft getoond dat ze altijd iemand in vertrouwen nemen.”

Edgar gaat er ook van uit dat Madeleine nog altijd in leven is. Het meisje zou dit jaar 14 worden. “Tot op het moment dat er een lichaam gevonden wordt, is er altijd hoop.”

Het onderzoek naar Madeleine, die in mei 2007 verdween uit het Portugese resort van Praia da Luz, kostte al meer dan 12 miljoen Britse pond (bijna 14 miljoen euro) maar zou nu zijn laatste jaar in gaan omdat de verzamelde fondsen langzaamaan op geraken.