Nabestaanden van zes Spaanse slachtoffers dienen klacht in tegen Germanwings

De ouders van zes Spaanse slachtoffers van de crash van een toestel van het Duitse Germanwings in de Franse Alpen, twee jaar geleden, hebben in Spanje klacht ingediend tegen de luchtvaartmaatschappij. Volgens de families kon het ongeluk vermeden worden als Germanwings of moedermaatschappij Lufthansa de psychologische problemen van piloot Andreas Lubitz op tijd hadden gedetecteerd. De families vragen een schadevergoeding.

De nabestaanden stellen in een persbericht dat piloot Andreas Lubitz, die het vliegtuig opzettelijk tegen een bergwand in de Franse Alpen liet crashen, ziek was, maar dat Lufthansa dat niet op tijd detecteerde. “De man toonde nochtans een heleboel symptomen”, verklaarde de vader van één van de slachtoffers op een persconferentie maandag in Barcelona.

De man toonde zich ook erg teleurgesteld in de Duitse justitie. Voor het Duitse gerecht is enkel Lubitz verantwoordelijk voor de vliegtuigcrash. Omdat ook hij toen om het leven kwam, werd het dossier geklasseerd zonder verdere gevolgen.

Bij de crash van het Germanwings-toestel tussen Barcelona en Düsseldorf kwamen 150 mensen om het leven, onder wie 72 Duitsers en 50 Spanjaarden. Ook in Frankrijk loopt nog een gerechtelijk onderzoek naar het incident.

(belga)