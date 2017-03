Na ontknoping 'De Mol': “Ik wil terug naar daar, samen zijn met iedereen”

De Mol 2017 zit erop. Maandagavond 27 maart volgde de ontknoping, maar niet iedereen is zo blij dat het er definitief op zit.

(Spoiler alert: Als je de aflevering van maandag nog niet hebt bekeken, dan kan je beter niet verder lezen.)

Eline is ‘De Mol’, en dat wist Davey al snel te ontcijferen. Maar dat betekent niet dat hij gelukkig is dat het er op zit. “Ik ben al vroeg in het spel echt beginnen genieten van het avontuur. Als ik nu in mijn auto zit en de zon schijnt, dan denk ik terug aan die mooie tijden daar, en wil ik meteen terug, samen zijn met iedereen”, aldus Davey.

Ook Eline zou het meteen opnieuw doen: “Ik heb al de theorieën en complotverhalen op de voet gevolgd, enorm boeiend om mee te maken en te lezen. Aan zij die juist zaten: proficiat!.”