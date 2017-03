Limburg gebukt onder steeds meer en driestere home invasions

Het Parket van Limburg staat voor een raadsel: in de provincie vinden steeds meer home invasions plaats. Maar wat nog opmerkelijker is: de inbraken vinden steeds vaker plaats op klaarlichte dag, en de inbrekers gaan veel driester te werk en zoeken de confrontatie met de inwoners bewust op.

Bij een home invasion breken onbekenden in een woning in en gaan ze bewust de confrontatie aan met de bewoners, iets wat in Limburg steeds vaker voorvalt en bovendien ook nog op klaarlichte dag. Volgens het parket van Limburg is het een fenomeen dat heel moeilijk te bestrijden valt, zeker omdat er maar moeilijk een rode draad bij al die home invasions gevonden kan worden.

“Voorlopig hebben we nog geen verklaring voor het toenemende aantal home invasions”, vertelt Liesbeth Lekens van het Parket van Limburg. “Het is niet duidelijk of het gaat om een rondtrekkende bende. We bekijken elk geval apart, en voorlopig is er geen weet van een band tussen de verschillende home invasions in onze provincie.”

Ook de agenten zitten met de handen in het haar. “We vragen ons af waarom ze rond half elf of rond de middag binnendringen, terwijl ze weten dat de kans bijzonder groot is dat er dan inwoners aanwezig zijn.”

Voorlopig kan de politie niet anders dan enkele tips geven: sluit alle deuren die je niet gebruikt, investeer in een alarmsysteem, en word je toch het slachtoffer van een home invasion, blijf dan zo alert mogelijk. Probeer alles zo goed mogelijk te observeren: wat wordt er gezegd, wat doen de dieven. Vertel alles zo gedetailleerd mogelijk na aan de politie, “enkel zo kunnen we mogelijk een rode draad vinden”.