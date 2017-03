Bilzenaar vindt gewonde torenvalk

Bilzen - Het is iets dat je niet dagelijks voor je deur tegenkomt: een gewonde torenvalk. Toch overkwam het een Bilzense winkeluitbater.

De man vond in de vroege avond een diertje voor zijn deur. Eerst dacht hij nog dat het om een uil ging, maar toen hij dichterbij ging kijken, bleek het om een torenvalk te gaan. De vogel was gekwetst aan zijn oog en kon niet hoger dan een meter vliegen. De man besloot daarop het Natuurhulpcentrum te contacteren. Die raadden de man aan het diertje in een doos op te bergen, tot de volgende ochtend.

Enkele vrijwilligers kwamen de dag nadien de vogel oppikken. “Aan de wonde aan zijn oog te zien, is de torenvalk wellicht ergens tegen gevlogen. We gaan kijken of we hem nog kunnen redden. We doen er alles aan, zullen hem goed verzorgen en als alles goed gaat, kunnen we hem binnenkort terug vrij laten in de natuur”, aldus het Natuurhulpcentrum.