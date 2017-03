Homans wil kritische ambtenaar ontslaan:“Wat telt is of je de job goed doet, en dat doe ik”

Brussel - “De persoonlijke relatie met de minister mag toch geen rol spelen”, zegt diversiteitsambtenaar Alona Lyubayeva in dsAvond over het feit dat minister Liesbeth Homans haar wil ontslaan. “Gezien het personeelstekort en gebrek aan budgetten doe ik mijn werk goed”, zegt ze.

Alona Lyubayeva kreeg afgelopen vrijdag van minister Homans zelf te horen dat ze haar de laan wil uitsturen. Homans schermt met een slechte evaluatie voor haar diversiteitsambtenaar.

De leidende ambtenaren van de Vlaamse overheid worden jaarlijks geëvalueerd. Dat gebeurt door Accord Group, een consultingbedrijf. Dat stelt een rapport op, waarbij naast de bevoegde minister ook onder meer naar de medewerkers van de topambtenaar wordt geluisterd. Met die evaluatie in de hand zou Homans vrijdag aan de regering het ontslag van Lyubayeva vragen. Of dat effectief gebeurt, moet vrijdag blijken.

Vorig jaar werd Lyubayeva geëvalueerd als ‘voldoende met opmerkingen’. Die opmerkingen zouden vooral slaan op de manier waarop ze communiceert via sociale media. Daar neemt ze wel vaker een kritische houding aan tegenover de Vlaamse regering en haar voogdijminister.

Maar Lyubayeva zelf plaatst bij dsAvond toch vraagtekens bij de procedure waarmee ze beoordeeld wordt. “De minister heeft hier een dubbele pet. Zij stelt als minister van Binnenlands Bestuur de consultant aan die de evaluaties doet. En datzelfde bureau maakt dan mijn evaluatie.”

Het boterde al langer niet meer tussen Homans en haar diversiteitsambtenaar. Zo was er een meningsverschil over het opheffen van de nationaliteitsvoorwaarde bij aanwervingen en stak Homans vorig jaar nog de schuld voor het uitblijven van het integratiepact op haar diversiteitsambtenaar.

“Ik vind het helemaal niet correct dat de minister mij daarvoor in het parlement heeft terechtgewezen”, zegt Lyubayeva. “Het parlement is toch niet de plaats om medewerkers aan te sturen of terecht te wijzen. Ik krijg geen forum om mij te verdedigen, terwijl dat perfect zou kunnen.”