Stagiair steelt 29 iPads in Lanakense lagere school

Lanaken / Maasmechelen - Een 20-jarige Maasmechelenaar riskeert een celstraf van 10 maanden en een geldboete van 600 euro omdat hij samen met enkele vrienden inbrak in de basisschool in Lanaken waar hij stage liep. De drie gingen aan de haal met 29 iPads en 2.000 euro cash.

De feiten dateren van 20 juni 2015 toen de twintiger in het kader van zijn opleiding stage liep in het Katholieke Basisonderwijs in Lanaken. De jongeman bedacht het plan om de iPads die er ter beschikking waren voor de leerlingen te stelen. Hij kon onopgemerkt een loper uit het secretariaat meenemen en overtuigde twee vrienden om hem te helpen met het uitvoeren van zijn plannetje. In het weekend reden ze rond drie uur ’s nachts naar het schoolterrein, braken de poort stuk en opende de deur met de gestolen sleutel. Ze gingen aan de haal met een kluis gevuld met 2.000 euro cash geld en de tablets. Nadien dumpten ze de gestolen sleutel in het kanaal.

Respect

“Die jongens hebben met mij in de klas gezeten, we hadden een goede band”, zegt de directrice teleurgesteld. “Na de inbraak kwam B. op maandag gewoon weer naar school om zijn stage verder te zetten. Hij heeft zelfs samen met ons de camerabeelden bekeken en troost geboden. Dat getuigt van enorm weinig respect.” De school stelt zich burgerlijke partij voor een bedrag van 3.322 euro. De verzekeraar die de nieuwe iPads vergoedde vraagt een terugbetaling van 15.105 euro.

Drugs

Buiten de vordering van 10 maanden en 600 euro voor de diefstal, riskeren de mannen nog een bijkomende straf voor drugs- en wapenbezit. Tijdens de huiszoeking stootten de onderzoekers op materiaal om een cannabisplantage te starten, enkele xtc-pillen en een stroomstootwapen. De Maasmechelaar geeft de feiten toe en zegt spijt te hebben van heel het gebeuren. Zijn kompanen steken de schuld op elkaar en stellen niets te maken te hebben met de diefstal op zich. Hun advocaten vragen de vrijspraak.