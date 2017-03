Genk - Het Spermadonorcentrum van het ZOL stopt indien de anonimiteit van de donor wordt opgeheven.

Dat zei dokter Ombelet tijdens een persconferentie in het ziekenhuis in het kader van een publieke discussie die daar rond ontstaan is. Volgens een onderzoek is slechts een kwart van de huidige kandidaten bereid om niet-anoniem te doneren. Sinds de opstart van het donorcentrum in 2015 in Genk waren er 400 donorinseminaties.