Jani speelt scheidsrechter in de BV-match van het jaar

Of zijn outfit aan zijn eigen stijladvies voldeed, valt te betwijfelen, maar Jani Kazaltzis (37) stond gisteren toch in scheidsrechterstenue op het voetbalveld van KV Mechelen. Voor het nieuwe seizoen van Jani Gaat... floot de stylist voor het oog van 11.500 toeschouwers een voetbalmatch tussen oud-spelers van Malinwa en BV’s die hulp kregen van ex-Rode Duivels.

Wel op het wedstrijdblad stonden onder meer Bart De Pauw, Guga Baul, Jonas Van Geel, Tom Lenaerts, Kobe Ilsen, Rik Verheye, Wesley Sonck, Gilles De Bilde, Bart Goor en Luc Nilis. Legendarisch ­radiocommentator Jos Willems praatte de match aan elkaar. Opvallende afwezige was Tom ­Waes (48). Hij moest forfait geven na een val met de fiets waarbij hij heel wat kneuzingen opliep.

De BV’s kwamen met de hulp van De Bilde en Goor op voorsprong, en ook Bart De Pauw pikte een doelpunt mee. Maar na de pauze beenden de mannen van KV Mechelen bij tot 3-3. Tom Lenaerts, die voetbalde met zonnebril, weet de comeback aan de halftime. “Ik denk dat wij de enige kleedkamer ter wereld hadden waar tijdens de rust sterkedrank geserveerd werd”, lacht hij. Wie uiteindelijk won, is binnen twee weken te zien in Jani Gaat ... op Vier.

Jani gaat fluiten... Een bericht gedeeld door Bart De Pauw (@bartdepauw) op 26 Mrt 2017 om 10:42 PDT

De ref was achteraf tevreden. “Ik was enorm zenuwachtig en wist de eerste minuten niet waar lopen, maar het ging snel beter”, vertelt hij. “Zaterdag heb ik nog naar België-Griekenland gekeken als voorbereiding, al had ik dat beter niet gedaan. Het leek alsof ik nog zo veel moest leren. Maar ik ken intussen alle regels, zelfs buitenspel heeft geen geheimen meer voor mij.”

Ook de mama van Jani zag vanuit de tribune dat het goed ging. “Voor iemand die eigenlijk niets van voetbal kent, heeft hij dat super gedaan.”