Verkeerscamera filmt hoe bus net niet wordt opgeslokt door zinkgat

Het verkeer in de Chinese stad Nanning werd vrijdag opgeschrikt door een zinkgat. Het grote gat ontstond plots nadat een bus met 21 passagiers over de rijstrook reed. Niemand raakte gewond.

Een bewakingscamera kon het moment filmen waarop het gat ontstond. Op de beelden is te zien hoe de bus even vast kwam te zitten vooraleer dat het zinkgat te zien was, maar de chauffeur kon zonder problemen zijn rit voortzetten. Het zinkgat was twee meter diep en drie meter breed, maar is intussen opnieuw opgevuld met beton.