Utah verovert zonder te spelen ticket voor play-offs

Utah Jazz heeft zich zondag, zonder zelf in actie te komen, verzekerd van een plaats in de play-offs van de NBA. Door het verlies van Denver tegen New Orleans (90-115) kan het team uit Salt Lake City niet meer uit de top acht van de Western Conference vallen.

Utah won dit seizoen al 44 keer, tegen 29 nederlagen. Het is de vijfde ploeg in het westen die zeker is van de play-offs na Golden State (59-14), San Antonio (56-16), Houston (51-22) en de LA Clippers (44-31).

Oklahoma City

Oklahoma City staat voorlopig zesde en moet nog even wachten op die zekerheid. De Thunder verloor zondagavond met 137-125 in Houston, ondanks een 36e triple double dit seizoen van Russell Westbrook (39 punten, 13 assists, 11 rebounds). Met nog tien wedstrijden te gaan in het reguliere seizoen, kan Westbrook nog steeds mikken op het record van Oscar Robertson. Die lukte 41 triple doubles in het seizoen 1961-1962.

In het winnende kamp werd Lou Williams met 31 punten de beste schutter, James Harden maakte er 22 voor de Rockets.

Golden State

Competitieleider Golden State haalde het met 106-94 van Memphis en pakte zo een 59e zege dit seizoen. Klay Thompson scoorde 31 punten.

In de Eastern Conference was Boston, onder aanvoering van Isaiah Thomas (30 ptn), te sterk voor Miami: 112-108. De Celtics boekten hun 48e seizoenszege en hebben nu een keer meer gewonnen dan Cleveland. De kampioen blijft echter aan kop dankzij een iets beter winstpercentage (.653 tegen .649).

Uitslagen

Charlotte - Phoenix 120-106

Atlanta - Brooklyn 92-107

LA Clippers - Sacramento 97-98

Milwaukee - Chicago 94-109

Houston - Oklahoma City 137-125

Indiana - Philadelphia 107-94

Boston - Miami 112-108

Golden State - Memphis 106-94

Denver - New Orleans 90-115

LA Lakers - Portland 81-97

Standen (zeges, nederlagen, winstpercentage):

EASTERN CONFERENCE

. Atlantic Division:

1. Boston 48 26 0.649 (x)

2. Toronto 44 29 0.603 (x)

3. Philadelphia 27 46 0.370

. New York 27 46 0.370

5. Brooklyn 16 57 0.219

. Central Division:

1. Cleveland 47 25 0.653 (y)

2. Milwaukee 37 36 0.507

. Indiana 37 36 0.507

4. Chicago 35 39 0.473

5. Detroit 34 39 0.466

. Southeast Division:

1. Washington 45 28 0.616 (x)

2. Atlanta 37 36 0.507

3. Miami 35 38 0.479

4. Charlotte 33 40 0.452

5. Orlando 27 46 0.370

WESTERN CONFERENCE

. Northwest Division:

1. Utah 44 29 0.603 (x)

2. Oklahoma City 41 31 0.569

3. Denver 35 38 0.479

. Portland 35 38 0.479

5. Minnesota 28 44 0.389

. Pacific Division:

1. Golden State 59 14 0.808 (y)

2. LA Clippers 44 31 0.587 (x)

3. Sacramento 28 45 0.384

4. Phoenix 22 52 0.297

5. LA Lakers 21 52 0.288

. Southwest Division:

1. San Antonio 56 16 0.778 (x)

2. Houston 51 22 0.699 (x)

3. Memphis 40 33 0.548

4. Dallas 31 41 0.431

5. New Orleans 31 42 0.425

(x) = geplaatst voor play-offs

(y) = winnaar van divisie

Programma van maandag

Toronto - Orlando

New York - Detroit

San Antonio - Cleveland

Dallas - Oklahoma City

Sacramento - Memphis

Utah - New Orleans